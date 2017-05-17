Первым заместителем предправления AccessBank назначен Анар Гасанов

Первым заместителем председателя правления азербайджанского AccessBank назначен Анар Гасанов, отмечается в сообщении банка.
«Анар Гасанов, который ранее занимал должность заместителя председателя правления в банке, назначен первым заместителем председателя правления и главным операционным администратором», - говорится в сообщении.
Кроме того, в банк назначены еще четыре исполнительных директора.
Исполнительным директором по рознице и работе с бизнес-клиентами назначен Эльшан Пирмалыев, исполнительным директором по цифровому банкингу и удаленным услугам - Сабина Гурбанова, исполнительным директором по человеческим ресурсам, администрации и безопасности - Айнур Сулейманлы, исполнительным директором по управлению рисками и исследованиям - Низами Гадиров.
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.
А.Ахундов
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