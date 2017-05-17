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Финансы 17.05.2017 14:21

Первым заместителем предправления AccessBank назначен Анар Гасанов

Первым заместителем председателя правления азербайджанского AccessBank назначен Анар Гасанов, отмечается в сообщении банка.

«Анар Гасанов, который ранее занимал должность заместителя председателя правления в банке, назначен первым заместителем председателя правления и главным операционным администратором», - говорится в сообщении.

Кроме того, в банк назначены еще четыре исполнительных директора.

Исполнительным директором по рознице и работе с бизнес-клиентами назначен Эльшан Пирмалыев, исполнительным директором по цифровому банкингу и удаленным услугам - Сабина Гурбанова, исполнительным директором по человеческим ресурсам, администрации и безопасности - Айнур Сулейманлы, исполнительным директором по управлению рисками и исследованиям - Низами Гадиров.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНК, ЗАМПРЕД, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]