Банк "МБА-Грузия", дочерняя структура Международного банка Азербайджана (МБА) в 2016 году увеличил активы на 3,6% - до 138,1 млн лари ($57 млн по текущему курсу - ИФ), говорится в аудированной финансовой отчетности грузинского банка.
Активы банка составили 0,5% суммарных активов банковского сектора Грузии.
В четвертом квартале прошлого года активы "МБА-Грузия" выросли на 15,4%.
Кредитный портфель банка на 1 января 2017 года составил 70,4 млн лари, уменьшившись за год на 15,5%. Резервы на возможные потери по кредитам равнялись 7,8 млн лари (11,1% кредитного портфеля). Обязательства возросли на 0,3% - до 104,6 млн лари, при этом депозиты клиентов сократились на 19,2%, до 32,3 млн лари.
Собственный капитал финансовой организации за год вырос на 15,6% - до 33,3 млн лари.
По итогам 2016 году банк получил чистую прибыль в размере 4,9 млн лари, что в 3,8 раза больше, чем годом ранее.
Банк "МБА-Грузия" учрежден в 2007 году. Его акционерами являются МБА (75% акций), Азербайджанский индустриальный банк (12,5%), а также два физических лица.
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