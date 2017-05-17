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Финансы 17.05.2017 14:24

Грузинская "дочка" МБА в 2016г увеличила активы на 3,6%, чистую прибыль - в 4 раза

Банк "МБА-Грузия", дочерняя структура Международного банка Азербайджана (МБА) в 2016 году увеличил активы на 3,6% - до 138,1 млн лари ($57 млн по текущему курсу - ИФ), говорится в аудированной финансовой отчетности грузинского банка.

Активы банка составили 0,5% суммарных активов банковского сектора Грузии.

В четвертом квартале прошлого года активы "МБА-Грузия" выросли на 15,4%.

Кредитный портфель банка на 1 января 2017 года составил 70,4 млн лари, уменьшившись за год на 15,5%. Резервы на возможные потери по кредитам равнялись 7,8 млн лари (11,1% кредитного портфеля). Обязательства возросли на 0,3% - до 104,6 млн лари, при этом депозиты клиентов сократились на 19,2%, до 32,3 млн лари.

Собственный капитал финансовой организации за год вырос на 15,6% - до 33,3 млн лари.

По итогам 2016 году банк получил чистую прибыль в размере 4,9 млн лари, что в 3,8 раза больше, чем годом ранее.

Банк "МБА-Грузия" учрежден в 2007 году. Его акционерами являются МБА (75% акций), Азербайджанский индустриальный банк (12,5%), а также два физических лица.

Официальный курс на 17 мая - 2,4242 лари/$1.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БАНК, ФИНПОКАЗАТЕЛИ, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]