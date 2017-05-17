Министр обороны Израиля высоко оценил отношения с США в сфере безопасности

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в среду назвал сотрудничество с США в сфере безопасности значительными и беспрецедентными.
"Отношения в сфере безопасности между Израилем и нашим большим союзником США являются глубокими, значительными и беспрецедентными по масштабу", - написал он в "Твиттере".
А.Либерман также выразил надежду на то, что подобное сотрудничество будет столь же активным и в дальнейшем.
Ранее на этой неделе газета "Нью-Йорк таймс" сообщила со ссылкой на источники в американской администрации, что секретная информация, которую президент США Дональд Трамп якобы раскрыл министру иностранных дел России Сергею Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку в ходе недавних переговоров в Вашингтоне, была предоставлена США Израилем.
15 мая газета "Вашингтон пост" сообщила, что Д.Трамп в ходе встречи с С.Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В сообщении со ссылкой на источник в администрации США говорилось, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГИЛ".
В свою очередь Д.Трамп заявил, что имел полное право делиться важной информацией с Россией. "Как президент я хотел поделиться с Россией фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право", - написал он на своей странице в "Твиттере".
Начальник Генштаба ВС Азербайджана принял участие в заседании НАТО
Япония приложит усилия для установления военных связей с Азербайджаном
Суд в Азербайджане вынес решение о принудительном приводе на заседание правозащитника Лейлы Юнус и ее супруга
Президент Азербайджана посетил выставки пищевой промышленности и сельского хозяйства
Курс манат/доллар на 18 мая - 1,7022 AZN/$1
Азербайджан в январе-апреле увеличил производство продукции АПК на 3,2%
Шахдаг - в топ-3 курортов СНГ для активного отдыха летом
В Азербайджане в январе-марте зарегистрировало более 13,3 тыс. браков и более 3,6 тыс. разводов
Nestle проиграла судебный спор в Великобритании о форме шоколада KitKat
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В Баку прошел открытый урок, посвященный 125-летию Константина Паустовского
Nar увеличивает охват и качество сети на освобожденных от оккупации территориях
Компания Bakcell продолжает поддерживать детей, нуждающихся в особой заботе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»