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Дальнее зарубежье 17.05.2017 16:03

Министр обороны Израиля высоко оценил отношения с США в сфере безопасности

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в среду назвал сотрудничество с США в сфере безопасности значительными и беспрецедентными.

"Отношения в сфере безопасности между Израилем и нашим большим союзником США являются глубокими, значительными и беспрецедентными по масштабу", - написал он в "Твиттере".

А.Либерман также выразил надежду на то, что подобное сотрудничество будет столь же активным и в дальнейшем.

Ранее на этой неделе газета "Нью-Йорк таймс" сообщила со ссылкой на источники в американской администрации, что секретная информация, которую президент США Дональд Трамп якобы раскрыл министру иностранных дел России Сергею Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку в ходе недавних переговоров в Вашингтоне, была предоставлена США Израилем.

15 мая газета "Вашингтон пост" сообщила, что Д.Трамп в ходе встречи с С.Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В сообщении со ссылкой на источник в администрации США говорилось, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГИЛ".

В свою очередь Д.Трамп заявил, что имел полное право делиться важной информацией с Россией. "Как президент я хотел поделиться с Россией фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право", - написал он на своей странице в "Твиттере".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]