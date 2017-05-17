Генсек ООН призывает осознать, что от сирийского конфликта сейчас проигрывают все стороны

Сирийский конфликт не приносит серьезной выгоды ни одной из сторон и генерирует серьезные риски, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерриш.

"В Сирии проигрывают все. Нет победителей", - сказал он, выступая в Европарламенте.

А.Гутерриш подчеркнул, что ситуация в Сирии дестабилизирует весь ближневосточный регион и усиливает угрозу международного терроризма.

"Все стороны и те, кто имеет на них влияние, должны понять, что никто не выигрывает, а все проигрывают (в Сирии - ИФ)", - добавил он. Решение этого конфликта, по словам А.Гутерриша, позволило бы "ликвидировать угрозу глобальной безопасности".

Говоря о гуманитарной проблеме в Сирии, А.Гутерриш подчеркнул, что она должна рассматриваться объективно.

"Не должно быть необъективности, двойных стандартов", - сказал генсек ООН, добавив.