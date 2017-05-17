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Дальнее зарубежье 17.05.2017 16:14

Генсек ООН призывает осознать, что от сирийского конфликта сейчас проигрывают все стороны

Сирийский конфликт не приносит серьезной выгоды ни одной из сторон и генерирует серьезные риски, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерриш.

"В Сирии проигрывают все. Нет победителей", - сказал он, выступая в Европарламенте.

А.Гутерриш подчеркнул, что ситуация в Сирии дестабилизирует весь ближневосточный регион и усиливает угрозу международного терроризма.

"Все стороны и те, кто имеет на них влияние, должны понять, что никто не выигрывает, а все проигрывают (в Сирии - ИФ)", - добавил он. Решение этого конфликта, по словам А.Гутерриша, позволило бы "ликвидировать угрозу глобальной безопасности".

Говоря о гуманитарной проблеме в Сирии, А.Гутерриш подчеркнул, что она должна рассматриваться объективно.

"Не должно быть необъективности, двойных стандартов", - сказал генсек ООН, добавив.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]