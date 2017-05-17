Финляндия вряд ли пропустит через свою территорию войска НАТО, спешащие на помощь Эстонии - министр обороны Нийнистё

Финляндия не планирует вступать в НАТО и не пустит на свою территорию войска альянса в случае военного конфликта у соседей, но обязуется выполнять обязательства как страны-члена Европейского Союза, заявил министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё (Jussi Niinisto).
"Финляндия готовится к обороне своей территории и не пропустит туда никого чужого. Оборонное решение Эстонии - НАТО. Членство в НАТО обеспечивает безопасность Эстонии. У Финляндии таких гарантий безопасности нет. Вообще в политике безопасности не стоит отвечать на вопросы, "а что, если". В зависимости от ситуации Финляндия будет защищать свою территорию и выполнять обязанности члена Европейского союза", - сказал Ю.Ниинистё эстонскому телевидению, которого цитирует в среду портал телерадиовещания Эстонии ERR.
По мнению министра, нет также ясности в том, какую именно помощь обязаны оказывать друг другу члены ЕС в кризисной ситуации на основании Лиссабонского договора.
"Следует обсудить, что означает это положение в Лиссабонском договоре. В странах Евросоюза его понимают по-разному. Финляндия понимает его так, что необходимо помочь другой стране ЕС, если она попала в кризисную ситуацию, и Финляндия исходит из того, что и другие страны ЕС помогут Финляндии", - отметил он.
"Но еще нужно определить, в чем именно заключается эта помощь. Хотя и военную помощь в этом контексте нельзя исключать", - считает глава военного ведомства.
Однако, подчеркнул Ю.Ниинистё, Финляндия, скорее, не пропустит через свою территорию войска НАТО, спешащие на помощь Эстонии.
Министр заявил, что Финляндия не планирует вступать в НАТО, но полностью не исключает такую возможность. Финляндия также приняла решение увеличить оборонные расходы.
По словам Ю.Нийнистё, ситуация в сфере безопасности в регионе Балтийского моря изменилась в худшую сторону.
"События последних лет показали, что угроза войны не является больше невозможной и в нашем регионе," - сказал министр обороны.
Ю.Ниинистё находится в Эстонии в связи с международными военными учениями "Весенний шторм", на которые Финляндия впервые направила свое подразделение из 66 солдат и резервистов. Ранее эта страна отправляла на подобные учения НАТО только штабных офицеров.
Начальник Генштаба ВС Азербайджана принял участие в заседании НАТО
Япония приложит усилия для установления военных связей с Азербайджаном
Суд в Азербайджане вынес решение о принудительном приводе на заседание правозащитника Лейлы Юнус и ее супруга
Президент Азербайджана посетил выставки пищевой промышленности и сельского хозяйства
Курс манат/доллар на 18 мая - 1,7022 AZN/$1
Азербайджан в январе-апреле увеличил производство продукции АПК на 3,2%
Шахдаг - в топ-3 курортов СНГ для активного отдыха летом
В Азербайджане в январе-марте зарегистрировало более 13,3 тыс. браков и более 3,6 тыс. разводов
Nestle проиграла судебный спор в Великобритании о форме шоколада KitKat
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В Баку прошел открытый урок, посвященный 125-летию Константина Паустовского
Nar увеличивает охват и качество сети на освобожденных от оккупации территориях
Компания Bakcell продолжает поддерживать детей, нуждающихся в особой заботе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»