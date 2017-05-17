Финляндия вряд ли пропустит через свою территорию войска НАТО, спешащие на помощь Эстонии - министр обороны Нийнистё

Финляндия не планирует вступать в НАТО и не пустит на свою территорию войска альянса в случае военного конфликта у соседей, но обязуется выполнять обязательства как страны-члена Европейского Союза, заявил министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё (Jussi Niinisto).

"Финляндия готовится к обороне своей территории и не пропустит туда никого чужого. Оборонное решение Эстонии - НАТО. Членство в НАТО обеспечивает безопасность Эстонии. У Финляндии таких гарантий безопасности нет. Вообще в политике безопасности не стоит отвечать на вопросы, "а что, если". В зависимости от ситуации Финляндия будет защищать свою территорию и выполнять обязанности члена Европейского союза", - сказал Ю.Ниинистё эстонскому телевидению, которого цитирует в среду портал телерадиовещания Эстонии ERR.

По мнению министра, нет также ясности в том, какую именно помощь обязаны оказывать друг другу члены ЕС в кризисной ситуации на основании Лиссабонского договора.

"Следует обсудить, что означает это положение в Лиссабонском договоре. В странах Евросоюза его понимают по-разному. Финляндия понимает его так, что необходимо помочь другой стране ЕС, если она попала в кризисную ситуацию, и Финляндия исходит из того, что и другие страны ЕС помогут Финляндии", - отметил он.

"Но еще нужно определить, в чем именно заключается эта помощь. Хотя и военную помощь в этом контексте нельзя исключать", - считает глава военного ведомства.

Однако, подчеркнул Ю.Ниинистё, Финляндия, скорее, не пропустит через свою территорию войска НАТО, спешащие на помощь Эстонии.

Министр заявил, что Финляндия не планирует вступать в НАТО, но полностью не исключает такую возможность. Финляндия также приняла решение увеличить оборонные расходы.

По словам Ю.Нийнистё, ситуация в сфере безопасности в регионе Балтийского моря изменилась в худшую сторону.

"События последних лет показали, что угроза войны не является больше невозможной и в нашем регионе," - сказал министр обороны.

Ю.Ниинистё находится в Эстонии в связи с международными военными учениями "Весенний шторм", на которые Финляндия впервые направила свое подразделение из 66 солдат и резервистов. Ранее эта страна отправляла на подобные учения НАТО только штабных офицеров.