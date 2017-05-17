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Макроэкономика 17.05.2017 14:50

Азербайджан почти на четверть увеличил экспорт ненефтяной продукции – президент Алиев

Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт за четыре месяца на 22%, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с бывшим председателем Сената Нидерландов, руководителем Группы нидерландских друзей Азербайджана Рене Ван дер Линденом, сообщает сайт главы государства.

«За последние четыре месяца экспорт ненефтяной продукции Азербайджана вырос на 22%», - сказал президент.

И.Алиев отметил наличие взаимного интереса к расширению азербайджано-нидерландских отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями по расширению двустороннего сотрудничества в

образовательной, туристической, сельскохозяйственной и других сферах.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НИДЕРЛАНДЫ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]