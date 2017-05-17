Азербайджан почти на четверть увеличил экспорт ненефтяной продукции – президент Алиев

Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт за четыре месяца на 22%, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с бывшим председателем Сената Нидерландов, руководителем Группы нидерландских друзей Азербайджана Рене Ван дер Линденом, сообщает сайт главы государства.

«За последние четыре месяца экспорт ненефтяной продукции Азербайджана вырос на 22%», - сказал президент.

И.Алиев отметил наличие взаимного интереса к расширению азербайджано-нидерландских отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями по расширению двустороннего сотрудничества в

образовательной, туристической, сельскохозяйственной и других сферах.

Р.Бабаев