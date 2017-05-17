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АПК 17.05.2017 15:00

Азербайджан планирует построить заводы по производству и переработке семян

Азербайджан планирует построить заводы по производству и переработке семян, сказал журналистам в среду министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

«К концу года будут сданы в эксплуатацию крупные предприятия, специализирующиеся на производстве овощных и картофельных семян. В будущем мы планируем построить заводы по производству и переработке семян», - сказал Г.Асадов на полях XXIII Азербайджанской международной выставки «Пищевая промышленность».

По его словам, министерство начало строительство пунктов приема семян при исследовательских институтах в ряде регионов страны, некоторые из которых уже готовы.

«В этом году развитие производства семян является основной целью, стоящей перед сельскохозяйственным сектором Азербайджана», - сказал Г.Асадов.

Министр также отметил, что экспорт азербайджанской сельхозпродукции в январе-апреле 2017 года вырос на 44% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. По его словам, основной рост зафиксирован в экспорте плодоовощной продукции.

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Тэги: АПК, СЕМЕНА, ЗАВОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]