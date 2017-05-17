Азербайджан планирует построить заводы по производству и переработке семян, сказал журналистам в среду министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

«К концу года будут сданы в эксплуатацию крупные предприятия, специализирующиеся на производстве овощных и картофельных семян. В будущем мы планируем построить заводы по производству и переработке семян», - сказал Г.Асадов на полях XXIII Азербайджанской международной выставки «Пищевая промышленность».

По его словам, министерство начало строительство пунктов приема семян при исследовательских институтах в ряде регионов страны, некоторые из которых уже готовы.

«В этом году развитие производства семян является основной целью, стоящей перед сельскохозяйственным сектором Азербайджана», - сказал Г.Асадов.

Министр также отметил, что экспорт азербайджанской сельхозпродукции в январе-апреле 2017 года вырос на 44% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. По его словам, основной рост зафиксирован в экспорте плодоовощной продукции.