Правительство Украины утвердило соглашение с Турцией о поездках по ID-карточкам

Украинско-турецкое межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан на основании внутренних паспортов в виде ID-карточек утвердил в среду кабинет министров Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди перечня принятых правительством без обсуждения.

Соглашение о въезде граждан предусматривает, что граждане Украины и граждане Турции, пользующиеся паспортами в форме ID-карты с бесконтактным электронным носителем, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщалось, соглашение о возможности взаимных поездок граждан на основании внутренних паспортов в виде ID-карточек было подписано 14 марта в Анкаре (Турция).