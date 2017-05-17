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Регион 17.05.2017 16:42

Правительство Украины утвердило соглашение с Турцией о поездках по ID-карточкам

Украинско-турецкое межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан на основании внутренних паспортов в виде ID-карточек утвердил в среду кабинет министров Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди перечня принятых правительством без обсуждения.

Соглашение о въезде граждан предусматривает, что граждане Украины и граждане Турции, пользующиеся паспортами в форме ID-карты с бесконтактным электронным носителем, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщалось, соглашение о возможности взаимных поездок граждан на основании внутренних паспортов в виде ID-карточек было подписано 14 марта в Анкаре (Турция).

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ПОЕЗДКИ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]