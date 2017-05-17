Трамп имеет право самостоятельно решать, что и с кем обсуждать в Белом доме, заявила премьер Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в среду, что президент США Дональд Трамп имеет полное право самостоятельно принимать решения, с кем и что обсуждать на встречах в Белом доме.

"Решения о том, что Дональд Трамп с кем-либо обсуждает в Белом доме, касаются только президента Трампа", - заявила она на пресс-конференции.

"Мы продолжаем работать с Соединенными Штатами и продолжаем делиться разведданными с США, также как и другими (странами - ИФ) в мире, так как мы все работаем вместе, чтобы противостоять угрозам, с которыми сталкиваемся", - добавила Т.Мэй.

Ранее на этой неделе газета "Нью-Йорк таймс" сообщила со ссылкой на источники в американской администрации, что секретная информация, которую президент США Дональд Трамп якобы раскрыл министру иностранных дел России Сергею Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку в ходе недавних переговоров в Вашингтоне, была предоставлена США Израилем.

15 мая газета "Вашингтон пост" сообщила, что Д.Трамп в ходе встречи с С.Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В сообщении со ссылкой на источник в администрации США говорилось, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГИЛ".

В свою очередь Д.Трамп заявил, что имел полное право делиться важной информацией с Россией. "Как президент я хотел поделиться с Россией фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право", - написал он на своей странице в "Твиттере".