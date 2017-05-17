Азербайджанские и краснодарские бизнесмены 18 мая проведут двусторонние встречи в Баку

Предприниматели из Краснодарского края РФ и Азербайджана в четверг проведут двусторонние встречи в Баку, отмечается в сообщении Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана (ASK).

Кроме того, делегация краснодарских предпринимателей 19 мая посетит офисы ряда азербайджанских компаний.

Встречи пройдут при организационной поддержке Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края, торгового представительства России в Азербайджане и Азербайджано-российского делового совета.

А.Ахундов