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Бизнес и законодательство 17.05.2017 15:17

Азербайджанские и краснодарские бизнесмены 18 мая проведут двусторонние встречи в Баку

Предприниматели из Краснодарского края РФ и Азербайджана в четверг проведут двусторонние встречи в Баку, отмечается в сообщении Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана (ASK).

Кроме того, делегация краснодарских предпринимателей 19 мая посетит офисы ряда азербайджанских компаний.

Встречи пройдут при организационной поддержке Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края, торгового представительства России в Азербайджане и Азербайджано-российского делового совета.

А.Ахундов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КРАСНОДАР, БИЗНЕС, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]