Азербайджанские и краснодарские бизнесмены 18 мая проведут двусторонние встречи в Баку

Предприниматели из Краснодарского края РФ и Азербайджана в четверг проведут двусторонние встречи в Баку, отмечается в сообщении Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана (ASK).
Кроме того, делегация краснодарских предпринимателей 19 мая посетит офисы ряда азербайджанских компаний.
Встречи пройдут при организационной поддержке Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края, торгового представительства России в Азербайджане и Азербайджано-российского делового совета.
А.Ахундов
Суд в Азербайджане вынес решение о принудительном приводе на заседание правозащитника Лейлы Юнус и ее супруга
Петиция российского политолога в Госдуму РФ о признании Ходжалинского геноцида собрала около 20 тыс. подписей
Российская армия не имеет отношения к Ходжалинскому геноциду – политолог
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека - МВД
Самые дорогие серьги в истории проданы за $57,4 млн
В Азербайджане в 2016 году к тюремному заключению приговорено 26 человек, занимавшихся торговлей людьми – МВД
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Великобритания после Brexit не сможет рассчитывать на преимущества члена ЕС - Туск
ЕС и США обсудят запрет на ноутбуки и планшеты в самолетах из Европы
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В Баку прошел открытый урок, посвященный 125-летию Константина Паустовского
Nar увеличивает охват и качество сети на освобожденных от оккупации территориях
Компания Bakcell продолжает поддерживать детей, нуждающихся в особой заботе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»