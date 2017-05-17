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СНГ 17.05.2017 17:45

Около 200 жителей Узбекистана отравились мороженым

Массовое отравление мороженым произошло в Шахриханском районе Андижанской области Узбекистана (Ферганская долина), сообщили в среду "Интерфаксу" в хокимияте (администрации) региона.

"В течение двух дней - 15-16 мая - за медицинской помощью обратились 186 человек. Все жаловались на тошноту, рвоту, диарею, высокую температуру и общее недомогание. Выяснилось, что все они ели мороженое", - сказал собеседник агентства.

В тоже время он опроверг сообщение некоторых СМИ о том, что есть смертельные случаи.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Более 120 человек, обратившихся к медикам, уже вернулись домой, остальные продолжают получать стационарное лечение", - сказал представитель администрации.

По его данным, на место сразу выехали сотрудники милиции и санэпиднадзора, которые закрыли все торговые точки, где продавалось мороженое.

Правоохранительные органы выясняют причины случившегося.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МОРОЖЕНОЕ, ОТРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]