Путин усматривает политическую шизофрению в обвинениях в выдаче секретов России, выдвинутых против Трампа

Президент РФ Владимир Путин считает "политической шизофренией" обвинения в адрес президента США Дональда Трампа после его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты", - заявил В.Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Паоло Джентилони.
"Кстати говоря, я сегодня уже с ним (С.Лавровым - ИФ) разговаривал, придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны", - пошутил президент РФ.
15 мая газета "Вашингтон пост" сообщила, что Д.Трамп в ходе встречи с С.Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В сообщении со ссылкой на источник в администрации США говорилось, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГИЛ".
В свою очередь Д.Трамп заявил, что имел полное право делиться важной информацией с Россией. "Как президент я хотел поделиться с Россией фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право", - написал он на своей странице в "Твиттере".
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