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Дальнее зарубежье 17.05.2017 18:16

Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэнниг вышла на свободу после семи лет тюрьмы

Бывший информатор организации WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу после семи лет тюремного заключения в военной тюрьме штата Канзаса, сообщает в среду телерадиокорпорация Би-би-си.

Представитель армии США подтвердил Би-би-си, что Ч.Мэннинг уже покинула тюрьму Форт-Ливенворт.

Как ожидается, Ч.Мэнниг отправится в город Кресент в Оклахоме, где проживает ее тетя.

На прошлой неделе Ч.Мэннинг сделала первое заявление после того, как стало известно, что она выйдет на свободу на 28 лет раньше.

"Впервые я могу представить свое будущее как будущее Челси. Я могу представить выживание и жизнь личности, которой я являюсь, и наконец-то смогу быть во внешнем мире. Я мечтала о свободе, но никогда не позволяла себе это представить", - сказала Ч.Мэннинг.

Президент США Барак Обама перед тем, как покинуть свой пост смягчил наказание Ч.Мэнниг.

Брэдли Мэннинга, ныне Челси Мэннинг, арестовали в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через WikiLeaks Ч.Мэннинг разгласил огромное количество других американских секретных документов. За это его приговорили к 35 годам лишения свободы.

Уже после заключения под стражу Б.Мэннинг объявил о решении сменить пол и попросил называть его женским именем - Челси.

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Тэги: США, WIKILEAKS, ИНФОРМАТОР, СВОБОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]