Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэнниг вышла на свободу после семи лет тюрьмы

Бывший информатор организации WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу после семи лет тюремного заключения в военной тюрьме штата Канзаса, сообщает в среду телерадиокорпорация Би-би-си.

Представитель армии США подтвердил Би-би-си, что Ч.Мэннинг уже покинула тюрьму Форт-Ливенворт.

Как ожидается, Ч.Мэнниг отправится в город Кресент в Оклахоме, где проживает ее тетя.

На прошлой неделе Ч.Мэннинг сделала первое заявление после того, как стало известно, что она выйдет на свободу на 28 лет раньше.

"Впервые я могу представить свое будущее как будущее Челси. Я могу представить выживание и жизнь личности, которой я являюсь, и наконец-то смогу быть во внешнем мире. Я мечтала о свободе, но никогда не позволяла себе это представить", - сказала Ч.Мэннинг.

Президент США Барак Обама перед тем, как покинуть свой пост смягчил наказание Ч.Мэнниг.

Брэдли Мэннинга, ныне Челси Мэннинг, арестовали в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через WikiLeaks Ч.Мэннинг разгласил огромное количество других американских секретных документов. За это его приговорили к 35 годам лишения свободы.

Уже после заключения под стражу Б.Мэннинг объявил о решении сменить пол и попросил называть его женским именем - Челси.