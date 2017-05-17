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Внешняя политика 17.05.2017 15:53

Япония приложит усилия для установления военных связей с Азербайджаном

Новый посол Японии в Баку Теруюки Катори обещает приложить усилия на установление отношений с Азербайджаном в военной сфере, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял в среду в Баку Т.Катори.

«Т.Катори отметил, что приложит усилия в развитие азербайджано-японских отношений, в частности, установление связей в военной сфере»,- говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по военно-политической ситуации в регионе, региональной безопасности и партнерство по другим направлениям

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЯПОНИЯ, ОБОРОНА, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]