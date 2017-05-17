Япония приложит усилия для установления военных связей с Азербайджаном

Новый посол Японии в Баку Теруюки Катори обещает приложить усилия на установление отношений с Азербайджаном в военной сфере, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял в среду в Баку Т.Катори.

«Т.Катори отметил, что приложит усилия в развитие азербайджано-японских отношений, в частности, установление связей в военной сфере»,- говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по военно-политической ситуации в регионе, региональной безопасности и партнерство по другим направлениям

Ф.Исазаде