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СНГ 17.05.2017 18:35

Президент Македонии посетит Россию в конце мая - Ушаков

Визит президента Македонии Георге Иванова состоится в конце мая, подтвердили в Кремле.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в среду журналистам, что визит президента Македонии ожидается в конце мая, но не назвал конкретную дату.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, МАКЕДОНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]