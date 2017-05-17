В ЕС приветствовали поручение президента Македонии о формировании правительства

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан выразили удовлетворение поручением Зорану Заеву сформировать македонское правительство.
"Мы приветствуем решение президента (Македонии Георге - ИФ) Иванова предоставить мандат господину Заеву сформировать правительство в качестве важного шага в процессе его формирования", - говорится в распространенном в среду в Брюсселе совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС.
"Мы надеемся, - отмечается в коммюнике, - что этот конструктивный дух будет и впредь превалировать, чтобы страна, наконец, смогла выйти из политического кризиса. Мы ожидаем в настоящее время быстрого формирования правительства, приверженного выполнению всех частей Пржинского соглашения и приоритетов срочной реформы".
Ф.Могерини и Й.Хан призвали все парламентские партии отложить в сторону свои разногласия и "совместно работать над общей программой реформ, чтобы вернуть страну на путь евроатлантической интеграции".
По их мнению, "это то, чего люди хотят и заслуживают".
"Мы готовы поддержать новое правительство в его усилиях по реформированию", - пообещали в Брюсселе.
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