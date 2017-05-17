Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8905 RUR   0.0301 GBR   2.2009 TRY   0.4797

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   51.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 14° 20° 19 Май 15° 23° 20 Май 16° 26°

Дальнее зарубежье 17.05.2017 18:41

В ЕС приветствовали поручение президента Македонии о формировании правительства

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан выразили удовлетворение поручением Зорану Заеву сформировать македонское правительство.

"Мы приветствуем решение президента (Македонии Георге - ИФ) Иванова предоставить мандат господину Заеву сформировать правительство в качестве важного шага в процессе его формирования", - говорится в распространенном в среду в Брюсселе совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС.

"Мы надеемся, - отмечается в коммюнике, - что этот конструктивный дух будет и впредь превалировать, чтобы страна, наконец, смогла выйти из политического кризиса. Мы ожидаем в настоящее время быстрого формирования правительства, приверженного выполнению всех частей Пржинского соглашения и приоритетов срочной реформы".

Ф.Могерини и Й.Хан призвали все парламентские партии отложить в сторону свои разногласия и "совместно работать над общей программой реформ, чтобы вернуть страну на путь евроатлантической интеграции".

По их мнению, "это то, чего люди хотят и заслуживают".

"Мы готовы поддержать новое правительство в его усилиях по реформированию", - пообещали в Брюсселе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, МАКЕДОНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, МОГЕРИНИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]