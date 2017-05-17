Nestle проиграла судебный спор в Великобритании о форме шоколада KitKat

Британский апелляционный суд в среду отказался признать форму шоколадных плиток KitKat, продаваемых в Великобритании, основанием для регистрации отдельного товарного знака, поддержав тем самым решения Высокого суда Англии и Уэльса и Европейского суда.
То есть другие компании смогут и дальше беспрепятственно выпускать шоколад такой же формы, пишет The Guardian.
Речь идет о классической версии KitKat, которая представляет собой четыре узких шоколадных батончика с вафельной начинкой, объединенных в одну плитку. Швейцарская компания Nestle выпускает этот вариант уже больше 80 лет, в Великобритании он доступен с 1935 года.
Представители Nestle утверждают, что за это время эта форма шоколада стала практически полностью ассоциироваться у потребителей с брендом KitKat.
"Nestle разочарована решением апелляционного суда", - заявили BBC в пресс-службе компании, напомнив, что форма KitKat защищена товарным знаком в Германии, Франции, Австралии, ЮАР, Канаде и ряде других стран.
Конкуренты из компании Cadbury вели долгую борьбу против Nestle, последовательно противостоя в судах ее попыткам официально зарегистрировать форму KitKat в качестве товарного знака. Nestle же, в свою очередь, не давала Cadbury зарегистрировать права на оттенок фиолетового цвета, используемый в упаковке шоколада Dairy Milk, а когда регистрация все-таки состоялась, добилась ее отмены через суд.
В 1937 году, на два года позже Nestle, аналогичную KitKat четырехсегментную шоколадно-вафельную плитку под названием Kvikk Lunsj ("Быстрый ланч") начала выпускать норвежская компания Freia. Сейчас она, как и Cadbury, входит в американскую группу Mondelez International.
Норвежские шоколадные батончики Kvikk Lunsj продаются и в Великобритании.
Форму плитки KitKat, состоящей из двух батончиков, Nestle зарегистрировать не пыталась.
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