Бывшие президенты Украины Кучма и Ющенко поддержали решение Киева о блокировке ряда российских интернет-порталов

Второй и третий президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко положительно оценивают указ действующего главы государства Петра Порошенко о санкциях против российских соцсетей, сайтов и ряда компаний.
"Не очень приятно, что мы вынуждены идти на такие шаги, но скажите мне: в России есть хоть одна украинская школа, библиотека, телеканал? В обсуждении таких важных вопросов в нынешних условиях важно ставить на весы все факты и думать о завтрашнем дне", - сказал Л.Кучма журналистам в четверг в Киеве.
В свою очередь, В.Ющенко подчеркнул, что данный указ был подписан в интересах безопасности Украины.
"Очень поздно и очень мало. С оккупантом надо прервать всё: все человеческие связи, обмен капиталом, обмен услугами. Потому что это война. Вчерашнее решение - это не вопрос свободы слова, это вопрос безопасности страны. Другой вопрос - почему это не было сделано три года назад", - сказал В.Ющенко.
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