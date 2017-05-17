На пороховом заводе под Вроцлавом произошел взрыв, пострадали почти 20 человек

Два человека считаются пропавшими без вести после взрыва на пороховом заводе на юго-западе Польши, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Еще 17 человек пострадали, четверо их них были госпитализированы.

По информации АП, взрыв произошел на заводе близ города Вроцлав. Спасатели продолжают поиски двух пропавших без вести людей.

На место прибыли военные эксперты по взрывчатым веществам, сотрудники полиции и следователи начали расследование происшедшего.

Информации о причинах взрыва пока не приводится.