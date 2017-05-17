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Дальнее зарубежье 17.05.2017 16:44

На пороховом заводе под Вроцлавом произошел взрыв, пострадали почти 20 человек

Два человека считаются пропавшими без вести после взрыва на пороховом заводе на юго-западе Польши, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Еще 17 человек пострадали, четверо их них были госпитализированы.

По информации АП, взрыв произошел на заводе близ города Вроцлав. Спасатели продолжают поиски двух пропавших без вести людей.

На место прибыли военные эксперты по взрывчатым веществам, сотрудники полиции и следователи начали расследование происшедшего.

Информации о причинах взрыва пока не приводится.

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Тэги: ПОЛЬША, ЗАВОД, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]