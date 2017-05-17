В Азербайджане в январе-марте зарегистрировало более 13,3 тыс. браков и более 3,6 тыс. разводов

Численность населения Азербайджана увеличилась в январе-марте 2017 года на 0,2% или на 19,441 тыс. человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в государственном комитете по статистике.

По данным на 1 апреля население республики достигло 9 млн 829,422 тыс. человек.

Плотность населения в Азербайджане составляет 114 человек на квадратный километр.

В городах проживает 53% населения страны, в сельской местности - 47%.

49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1000 мужчин в Азербайджане приходится 1006 женщин.

В январе-марте в республике родились 34,967 тыс. младенцев, или 389 ежедневно. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек в первом квартале года составил 14,6 новорожденных. Мальчики составили 52,7% среди родившихся детей, девочки - 47,3%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 626 двойняшек и 15 тройняшек.

За тот же период в Азербайджане умерло 15,86 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6,6.

За первые три месяца года было зарегистрировано 13,305 тыс. браков и 3,611 тыс. разводов.

В январе-марте соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 635 человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 301 человека, покинувшего страну.

Р.Бабаев