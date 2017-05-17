Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе-апреле увеличилась на 14%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-апреле 2017 года, составила 506,5 тыс. кв. метров, что на 14,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
При этом в апреле введено в строй жилье площадью 121 тыс. кв. метров.
По данным статистики, за январь-апрель 2017 года капвложения в жилищное строительство составили 220,1 млн манатов (рост на 27,5%), в том числе в марте – 43,7 млн манатов.
Как сообщалось ранее, в 2016 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 1 млн 677,1 тыс. кв. метров, что на 13,2% меньше показателя 2015 года.
А.Ахундов
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