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Дальнее зарубежье 17.05.2017 19:20

ЕС выделит 10 млн евро сирийским школам в районах, контролируемых оппозицией

Евросоюз окажет дополнительную помощь системе образования Сирии в районах, подконтрольных оппозиции, сообщила в среду Еврокомиссия.

"На этой неделе Европейский союз вновь подтвердил свою приверженность праву каждого человека на образование даже в самых сложных обстоятельствах", - говорится в коммюнике.

В рамках Инструмента содействия стабильности и миру ЕС выделит 10 млн евро для директоратов образования в контролируемых оппозицией районах Сирии. Приоритетом будет поддержание базовых услуг в сфере образования, таких как доступ к образованию в разгар конфликта и обеспечение его качества, особенно в районах, которые испытывают недостаток финансирования. Это призвано подготовить условия для дальнейшей помощи, когда в стране начнется процесс подлинного политического перехода.

Средства ЕС помогут директоратам образования удовлетворить базовые жизненные потребности учителей и школьного персонала, а также решить проблему доступа к образованию и качества преподавания для 450 тысяч учащихся в двух тысячах сирийских школ, сообщается в коммюнике.

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Тэги: ЕС, СИРИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]