Глава Европарламента и председательствующая в ЕС Мальта подписали закон о безвизовом режиме для украинцев

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни и представитель председательствующей в Евросоюзе Мальты в среду подписали законодательное решение о введении безвизового режима для граждан Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на торжественной церемонии подписания документа в Страсбурге присутствовал и президент Украины Петр Порошенко.

Таким образом, безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу через 20 дней после опубликования данного документа. По информации агентства, публикация этого решения состоится вечером в среду.

Как сообщалось, Совет Европейского Союза поддержал это решение на заседании 11 мая, а депутаты Европейского парламента поддержали предоставление ЕС безвизового режима украинцам 6 апреля 2017 года.