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Дальнее зарубежье 17.05.2017 19:30

Глава Европарламента и председательствующая в ЕС Мальта подписали закон о безвизовом режиме для украинцев

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни и представитель председательствующей в Евросоюзе Мальты в среду подписали законодательное решение о введении безвизового режима для граждан Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на торжественной церемонии подписания документа в Страсбурге присутствовал и президент Украины Петр Порошенко.

Таким образом, безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу через 20 дней после опубликования данного документа. По информации агентства, публикация этого решения состоится вечером в среду.

Как сообщалось, Совет Европейского Союза поддержал это решение на заседании 11 мая, а депутаты Европейского парламента поддержали предоставление ЕС безвизового режима украинцам 6 апреля 2017 года.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ВИЗЫ, ДОКУМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]