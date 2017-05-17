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СНГ 17.05.2017 19:42

Госкомитет национальной безопасности Киргизии завершил расследование дела о коррупции против оппозиционного лидера Текебаева

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии завершил расследование дела против лидера оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Омурбека Текебаева, обвиняемого в коррупции, и направил его в генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного приговора и передачи в суд, сообщил "Интерфаксу" в среду официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

Оппозиционный депутат О.Текебаев был задержан ГКНБ в конце февраля по обвинению в коррупции и мошенничестве.

Основанием для возбуждения дела стало обращение российского бизнесмена Леонида Маевского, который заявил, что в 2010 году передал О.Текебаеву $1 млн для создания преференции по управлению национализированной сотовой компанией "MegaCom" (ЗАО "Альфа Телеком"). По словам Л.Маевского, обещание О.Текебаев не сдержал, а также отказался возвращать врученные им денежные средства.

Вместе с О.Текебаевым по уголовному делу проходит бывший глава МЧС республики Дуйшонкул Чотонов, который также обвиняется в коррупции.

О.Текебаев, занимавший ранее пост спикера парламента и заместителя главы временного правительства Киргизии, вместе с нынешним президентом республики А.Атамбаевым был активным участником событий апреля 2010 года, которые привели к смене власти в Киргизии и бегству занимавшего тогда пост президента Курманбека Бакиева.

В начале марта на состоявшемся съезде партии "Ата-Мекен" О.Текебаев был выдвинут в качестве кандидата в президенты. Очередные выборы главы государства запланированы на предстоящую осень.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, КОРРУПЦИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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