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АПК 17.05.2017 17:08

Азербайджан в январе-апреле увеличил производство продукции АПК на 3,2%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-апреле 2017 года составил 1 млрд 87 млн манатов, что на 3,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В январе-апреле 2017 года объем производства продукции в животноводстве составил 1 млрд 36,1 млн манатов, растениеводства – 50,9 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,6%.

При этом в январе-апреле в республике произведено 115,5 тыс. тонн мяса (рост на 3%), 630,7 тыс. тонн молока (рост на 1,3%), 578,1 млн яиц (рост на 6,5%).

Рост производства продукции растениеводства в январе-апреле 2017 года составил 15,8%.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АПК, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]