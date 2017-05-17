Азербайджан в январе-апреле увеличил производство продукции АПК на 3,2%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-апреле 2017 года составил 1 млрд 87 млн манатов, что на 3,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В январе-апреле 2017 года объем производства продукции в животноводстве составил 1 млрд 36,1 млн манатов, растениеводства – 50,9 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,6%.

При этом в январе-апреле в республике произведено 115,5 тыс. тонн мяса (рост на 3%), 630,7 тыс. тонн молока (рост на 1,3%), 578,1 млн яиц (рост на 6,5%).

Рост производства продукции растениеводства в январе-апреле 2017 года составил 15,8%.

А.Ахундов