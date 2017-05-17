Жан-Ив Ле Дриан станет новым главой МИД Франции, Минобороны возглавит Сильвии Гулар

Жан-Ив Ле Дриан, возглавлявший в прошлом Минобороны Франции, назначен новым главой МИД страны, объявили в среду во французском правительстве.

Пост министра обороны страны займет Сильви Гулар. Парижские СМИ напоминают, что С.Гулар выступала ранее в поддержку движения президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед", она евродепутат, представляет партию "Демократическое движение".

Новым министром экономики Франции станет депутат Нацсобрания от партии "Республиканцы" Брюно Ле Мэр. Он в прошлом был госсекретарем Франции по европейским делам, министром по делам сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и территориального планирования.

Министром юстиции Франции объявлен Франсуа Байру, лидер центристской партии "Демократическое движение".

Как сообщили в правительстве Франции, новый кабинет министров проведет первое заседание 18 мая в 11.00 (12.00 мск).