Порошенко назвал историческим событием введение безвизового режима ЕС с Украиной

Президент Петр Порошенко заявил, что подписание законодательного решения о введении ЕС безвизового режима означает возвращение Украины в европейскую семью.

"Это исторический день, как для Украины, так и для ЕС. Украина возвращается в европейскую семью и отходит от советского прошлого", - сказал П.Порошенко в среду журналистам после подписания в Страсбурге председателем Европарламента Антонио Таяни и представителем председательствующей в Евросоюзе Мальты законодательного решения о введении безвизового режима для граждан Украины.

Он поблагодарил страны ЕС за поддержку Украины, а также главу Европарламента за те усилия, которые он приложил для предоставления безвизового режима.