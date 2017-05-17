Порошенко назвал историческим событием введение безвизового режима ЕС с Украиной

Президент Петр Порошенко заявил, что подписание законодательного решения о введении ЕС безвизового режима означает возвращение Украины в европейскую семью.
"Это исторический день, как для Украины, так и для ЕС. Украина возвращается в европейскую семью и отходит от советского прошлого", - сказал П.Порошенко в среду журналистам после подписания в Страсбурге председателем Европарламента Антонио Таяни и представителем председательствующей в Евросоюзе Мальты законодательного решения о введении безвизового режима для граждан Украины.
Он поблагодарил страны ЕС за поддержку Украины, а также главу Европарламента за те усилия, которые он приложил для предоставления безвизового режима.
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