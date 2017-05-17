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СНГ 17.05.2017 20:29

Порошенко заявил, что блокированием российских соцсетей на Украине борется с пропагандой

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокирование доступа к российским социальным сетям является мерой противодействия пропаганде.

На пресс-конференции в Страсбурге в среду он заявил, что Украина три года живет в военных условиях, важной частью которой является гибридная война со стороны РФ. "Огромные пропагандистские бюджеты вкладываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы", - сказал П.Порошенко.

"Сразу после прекращения российской агрессии против Украины... мы будем готовы пересмотреть это решение", - заявил президент.

17 мая вступил в силу указ президента Украины о введении санкций в отношении социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мейл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам запрещен на три года.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, СОЦСЕТИ, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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