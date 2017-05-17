В Конгрессе США может быть объявлена инициатива начать процедуру импичмента Трампа

Конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин анонсировал призыв начать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

"Сегодня в Конгрессе США я выступлю с призывом к импичменту в отношении президента", - написал Э.Грин в среду на своей странице в Твиттере.

По его словам, призыв может прозвучать "между 09:00 и 10:00 центрального стандартного времени (19:00-20:00)".

Ранее Э.Грин распространил заявление, в котором в частности написал: "Президент Трамп не выше закона. Он совершил деяние, подпадающее под импичмент, и должен быть привлечен к ответственности. Если поступить иначе, то это приведет к тому, что ряд американцев потеряют уважение и прекратят следовать нашим социальным нормам".

"Президент Трамп совершил деяние, за которое он должен быть привлечен к ответственности палатой представителей (Конгресса США). Это деяние заключается в создании помех законному расследованию связей кампании президента (Трампа) и российским влиянием на выборы президента 2016 года. Ответственность президента, как известно из конституции, это - импичмент", - отметил Э.Грин.