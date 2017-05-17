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АПК 17.05.2017 17:29

Президент Азербайджана посетил выставки пищевой промышленности и сельского хозяйства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил 23-ю Азербайджанскую международную выставку пищевой промышленности «WorldFood Azerbaijan 2017» и 11-ю Азербайджанскую международную выставку сельского хозяйства «CaspianAgro-2017», сообщает сайт главы государства.

Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов проинформировал И.Алиева о том, что на этих выставках принимает участие 331 компания из 28 стран мира. 70% экспозиции выставки составляют иностранные компании, 30% - местные.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫСТАВКА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]