Президент Азербайджана посетил выставки пищевой промышленности и сельского хозяйства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил 23-ю Азербайджанскую международную выставку пищевой промышленности «WorldFood Azerbaijan 2017» и 11-ю Азербайджанскую международную выставку сельского хозяйства «CaspianAgro-2017», сообщает сайт главы государства.

Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов проинформировал И.Алиева о том, что на этих выставках принимает участие 331 компания из 28 стран мира. 70% экспозиции выставки составляют иностранные компании, 30% - местные.

Н.Аббасова