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Дальнее зарубежье 17.05.2017 20:41

Глава МИД Литвы подтверждает предоставление убежища двум геям из Чечни

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что в республику прибыли два жителя Чечни, подвергавшиеся преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Могу подтвердить, что мы выдали визы двум приехавшим из Чечни, которые подверглись преследованиям из-за сексуальной ориентации", - сказал министр агентству BNS.

Л.Линкявичюс не стал более подробно комментировать приезд этих людей, отметив, что Литва является одной из первых стран в ЕС, которая приняла подвергавшихся преследованиям геев, и она координирует эти действия с союзниками на Западе.

"Мы последовательно поднимали эти вопросы и в формате ЕС, и в парламентских структурах Совета Европы - относительно возможности помочь и, если нужно, предоставить убежище. Мы согласовываем свои действия с союзниками, потому что участвуют и другие страны", - сказал министр.

Ранее в СМИ появились сообщения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг эти обвинения. 13 мая глава МВД Чечни Руслан Алханов сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы Чеченской республики не получали заявлений по факту притеснения и убийств лиц нетрадиционной ориентации на территории ЧР.

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Тэги: ЛИТВА, МИД, ГЕИ, УБЕЖИЩЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]