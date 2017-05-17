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Туризм 17.05.2017 17:35

Шахдаг - в топ-3 курортов СНГ для активного отдыха летом

Шахдаг занимает второе место среди самых популярных для активного отдыха летом 2017 года горных курортов СНГ, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

«В первую пятерку популярных горных курортов государств СНГ входят курорты в Казахстане, Азербайджане, Армении, Киргизии и Узбекистане», - говорится в рейтинге, составленном на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

По данным «ТурСтат», самый небольшой туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, в Шахдаге составляет $90 в сутки.

«Топ-5 популярных у российских туристов горных курортов стран СНГ для активного отдыха составляют Чимбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан) и Каракол (Киргизия)», - сообщает «ТурСтат».

По данным агентства, активный отдых на горных курортах туристы планируют в среднем на 7 дней.

Активный отдых в горах включает горные походы (треккинг), джиппинг, горные велосипеды (маунтинбайки) и квадроциклы, конные прогулки, СПА и фитнес.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРИЗМ, СНГ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]