Безвизовый режим ЕС для украинцев заработает в ночь на 11 июня

Решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима вступит в силу в ночь на 11 июня 2017 года, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Таким образом, в ночь 11 июня безвизовый режим вступит в силу", - сказал он журналистам в среду в Страсбурге после церемонии подписания законодательного решения о введении безвизового режима ЕС для граждан Украины.

Он отметил, что вскоре подписанное в среду председателем Европейского парламента Антонио Таяни и представителем председательствующей в Евросоюзе Мальты законодательное решение о введении безвизового режима для граждан Украины будет опубликовано в официальном журнале ЕС и через 20 дней после этого украинцы смогут ездить в страны ЕС без виз.