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СНГ 17.05.2017 21:12

Безвизовый режим ЕС для украинцев заработает в ночь на 11 июня

Решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима вступит в силу в ночь на 11 июня 2017 года, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Таким образом, в ночь 11 июня безвизовый режим вступит в силу", - сказал он журналистам в среду в Страсбурге после церемонии подписания законодательного решения о введении безвизового режима ЕС для граждан Украины.

Он отметил, что вскоре подписанное в среду председателем Европейского парламента Антонио Таяни и представителем председательствующей в Евросоюзе Мальты законодательное решение о введении безвизового режима для граждан Украины будет опубликовано в официальном журнале ЕС и через 20 дней после этого украинцы смогут ездить в страны ЕС без виз.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ВИЗЫ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]