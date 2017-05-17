Начальник Генштаба ВС Азербайджана принял участие в заседании НАТО

Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана, генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие в заседании Военного комитета НАТО в форматах «Решительная поддержка».

Мероприятие прошло на уровне начальников Генеральных штабов в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«На встрече были обсуждены изменения в оперативной ситуации и ход миссии НАТО «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев