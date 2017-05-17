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Внешняя политика 17.05.2017 18:54

Начальник Генштаба ВС Азербайджана принял участие в заседании НАТО

Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана, генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие в заседании Военного комитета НАТО в форматах «Решительная поддержка».

Мероприятие прошло на уровне начальников Генеральных штабов в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«На встрече были обсуждены изменения в оперативной ситуации и ход миссии НАТО «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]