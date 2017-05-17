Американский конгрессмен огласил инициативу о начале процедуры импичмента в отношении Трампа

Демократ от американского штата Техас Эл Грин стал первым конгрессменом, выступившим за начало процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.
"Это моя позиция. Это то, во что я верю. Это то, чего я придерживаюсь. Президент должен быть подвергнут импичменту", - приводит слова Э.Грина американский телеканал Си-Эн-Эн.
Ранее Э.Грин распространил заявление, в котором в частности написал: "Президент Трамп не выше закона. Он совершил деяние, подпадающее под импичмент, и должен быть привлечен к ответственности. Если поступить иначе, то это приведет к тому, что ряд американцев потеряют уважение и прекратят следовать нашим социальным нормам".
"Президент Трамп совершил деяние, за которое он должен быть привлечен к ответственности палатой представителей (Конгресса США). Это деяние заключается в создании помех законному расследованию связей кампании президента (Трампа) и российским влиянием на выборы президента 2016 года. Ответственность президента, как известно из конституции, это - импичмент", - отметил Э.Грин.
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