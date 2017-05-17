Еврейские организации Америки откроют новую школу в Баку

Еврейские организации США откроют новую школу в столице Азербайджана, заявил заместитель исполнительного председателя Конференции президентов Американских еврейских организаций (CPMAJO) Малкольм Хонлайн.

Глава Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде принял делегацию, возглавляемую М.Хонлайном.

"Целью визита нашей делегации в Азербайджан является открытие новой еврейской школы в Баку, а также оказание финансовой поддержки деятельности и развития еврейской и других общин", - сказал М.Хонлайн в ходе встречи.

Он отметил, что еврейская делегация еще раз стала свидетелем дружеского и братского отношения к представителям различных религий в Азербайджане.

"Мы знаем, что этот диалог поощряется на уровне правительства и государства. Естественно, религиозный месседж толерантности и дружбы между различными религиями в этом вопросе исходит от вас", - отметил зампред CPMAJO

М.Хонлайн отметил, что подобное отношение азербайджанского народа к представителям других национальностей и религий может быть примером для большинства стран.

"Мы об этом говорим в рамках визитов в различные страны. Мы в будущем также будем говорить об азербайджанском примере и поощрять азербайджанскую модель толерантности", - отметил М.Хонлайн.

"Мы защитники Азербайджана в Америке, будь это на уровне президента, конгресса или среди общественности. Мы на высшем уровне представляем в США существующие между нами отношения",- отметил он.

Ф.Исазаде