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Внешняя политика 17.05.2017 20:57

Евреи США пригласили глав мусульманской, христианской и еврейской общин Азербайджана совершить визит в Америку

Заместитель исполнительного председателя Конференции президентов Американских еврейских организаций (CPMAJO) Малкольм Хонлайн пригласил лидеров мусульманской, христианской и еврейской общин Азербайджана в США.

М.Хонлайн провел в Баку встречу с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Исламом гаджи Аллахшукюром Пашазаде, Архиепископом Александром и главой религиозной общины горских евреев Милихом Евдаевом.

"Мы приглашаем вас в США. Мы можем организовать для вас мероприятие перед большой аудиторией, где вы сможете высказать свои мысли и позицию", - сказал М.Хонлайн в ходе встречи с главами традиционных религий.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕЛИГИЯ, ЛИДЕРЫ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]