Евреи США пригласили глав мусульманской, христианской и еврейской общин Азербайджана совершить визит в Америку

Заместитель исполнительного председателя Конференции президентов Американских еврейских организаций (CPMAJO) Малкольм Хонлайн пригласил лидеров мусульманской, христианской и еврейской общин Азербайджана в США.
М.Хонлайн провел в Баку встречу с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Исламом гаджи Аллахшукюром Пашазаде, Архиепископом Александром и главой религиозной общины горских евреев Милихом Евдаевом.
"Мы приглашаем вас в США. Мы можем организовать для вас мероприятие перед большой аудиторией, где вы сможете высказать свои мысли и позицию", - сказал М.Хонлайн в ходе встречи с главами традиционных религий.
Ф.Исазаде
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