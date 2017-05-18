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Дальнее зарубежье 18.05.2017 10:04

Трамп рассчитывает, что расследование подтвердит отсутствие связей его предвыборного штаба с иностранными субъектами

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что расследование предполагаемых связей его команды с Россией завершится быстро и придет к выводу, что такие связи не имели место.

"Как я неоднократно заявлял, тщательное расследование подтвердит то, что мы уже знаем: не было связей между моим предвыборным штабом и любым иностранным субъектом", - заявил Д.Трамп.

Его заявление было распространено пресс-службой Белого дома в среду.

"С нетерпением ожидаю этого заключения как можно быстрее", - заявил американский лидер.

"В то же время, я никогда не перестану бороться за людей и за (решение) вопросов, которые много значат для нашей страны",- подчеркнул президент США.

Ранее стало известно, что Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]