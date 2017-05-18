Трамп рассчитывает, что расследование подтвердит отсутствие связей его предвыборного штаба с иностранными субъектами

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что расследование предполагаемых связей его команды с Россией завершится быстро и придет к выводу, что такие связи не имели место.
"Как я неоднократно заявлял, тщательное расследование подтвердит то, что мы уже знаем: не было связей между моим предвыборным штабом и любым иностранным субъектом", - заявил Д.Трамп.
Его заявление было распространено пресс-службой Белого дома в среду.
"С нетерпением ожидаю этого заключения как можно быстрее", - заявил американский лидер.
"В то же время, я никогда не перестану бороться за людей и за (решение) вопросов, которые много значат для нашей страны",- подчеркнул президент США.
Ранее стало известно, что Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.
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