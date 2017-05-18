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Дальнее зарубежье 18.05.2017 10:16

США и ЕС решили не запрещать провоз планшетов и ноутбуков на авиарейсах из Европы в Америку - СМИ

Вашингтон и Брюссель отказались от идеи запретить перевозку в ручной клади персональных и планшетных компьютеров на авиарейсах из Европы в США, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Соответствующее решение на встрече в Брюсселе приняли эксперты и представители руководства Соединенных Штатов и Европейского союза.

По итогам консультаций отмечается, что в целях авиабезопасности рассматриваются другие меры, но о каких в сообщении не говорится, отмечает Би-би-си.

Ранее власти США ввели ограничения на провоз электронных устройств в ручной клади в связи с террористической угрозой. Запрет касается рейсов в США из десяти международных аэропортов, включая Каир, Амман, эль-Кувейт, Касабланку, Доху, Стамбул, Абу-Даби, а также аэропорты Саудовской Аравии (Эр-Рияд и Джидда) и ОАЭ (Абу-Даби и Дубай). Кроме того, власти Великобритании также сообщили о решении ввести подобные ограничения на рейсы в Соединённое Королевство, принятом в координации с администрацией США. В США запрет вступил в силу 21 марта.

Под запрет попали все электронные устройства, включая электронные книги, планшетные компьютеры, ноутбуки, фото и видеокамеры. Исключение составляют мобильные телефоны и медицинские приборы.

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Тэги: США, ЕС, АВИАРЕЙСЫ, КОМПЬЮТЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]