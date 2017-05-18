США и ЕС решили не запрещать провоз планшетов и ноутбуков на авиарейсах из Европы в Америку - СМИ

Вашингтон и Брюссель отказались от идеи запретить перевозку в ручной клади персональных и планшетных компьютеров на авиарейсах из Европы в США, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Соответствующее решение на встрече в Брюсселе приняли эксперты и представители руководства Соединенных Штатов и Европейского союза.

По итогам консультаций отмечается, что в целях авиабезопасности рассматриваются другие меры, но о каких в сообщении не говорится, отмечает Би-би-си.

Ранее власти США ввели ограничения на провоз электронных устройств в ручной клади в связи с террористической угрозой. Запрет касается рейсов в США из десяти международных аэропортов, включая Каир, Амман, эль-Кувейт, Касабланку, Доху, Стамбул, Абу-Даби, а также аэропорты Саудовской Аравии (Эр-Рияд и Джидда) и ОАЭ (Абу-Даби и Дубай). Кроме того, власти Великобритании также сообщили о решении ввести подобные ограничения на рейсы в Соединённое Королевство, принятом в координации с администрацией США. В США запрет вступил в силу 21 марта.

Под запрет попали все электронные устройства, включая электронные книги, планшетные компьютеры, ноутбуки, фото и видеокамеры. Исключение составляют мобильные телефоны и медицинские приборы.