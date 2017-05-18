США и ЕС решили не запрещать провоз планшетов и ноутбуков на авиарейсах из Европы в Америку - СМИ

Вашингтон и Брюссель отказались от идеи запретить перевозку в ручной клади персональных и планшетных компьютеров на авиарейсах из Европы в США, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Соответствующее решение на встрече в Брюсселе приняли эксперты и представители руководства Соединенных Штатов и Европейского союза.
По итогам консультаций отмечается, что в целях авиабезопасности рассматриваются другие меры, но о каких в сообщении не говорится, отмечает Би-би-си.
Ранее власти США ввели ограничения на провоз электронных устройств в ручной клади в связи с террористической угрозой. Запрет касается рейсов в США из десяти международных аэропортов, включая Каир, Амман, эль-Кувейт, Касабланку, Доху, Стамбул, Абу-Даби, а также аэропорты Саудовской Аравии (Эр-Рияд и Джидда) и ОАЭ (Абу-Даби и Дубай). Кроме того, власти Великобритании также сообщили о решении ввести подобные ограничения на рейсы в Соединённое Королевство, принятом в координации с администрацией США. В США запрет вступил в силу 21 марта.
Под запрет попали все электронные устройства, включая электронные книги, планшетные компьютеры, ноутбуки, фото и видеокамеры. Исключение составляют мобильные телефоны и медицинские приборы.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из 60 и 120 миллиметровых минометов - Минобороны
Москва надеется на подписание конвенции по статусу Каспия на саммите президентов в Казахстане – замглавы МИД России
Евреи США пригласили глав мусульманской, христианской и еврейской общин Азербайджана совершить визит в Америку
Азербайджан в I квартале увеличил экспорт сжиженного газа в 8 раз
Президент Азербайджана принял участие в открытии новой буровой установки
Производство цемента в Азербайджане в январе-апреле увеличилось на 24%
Молодежь, лишенная родительской опеки, получит жилье в Бакинском поселке Масазыре - замминистра
Четверть миллиарда жителей Земли потребляют наркотики - данные ООН
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Национальный музей искусств Азербайджана свято хранит русскую гравюру
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»