Правительство Канады поддержит законопроект о санкциях против России - глава МИД

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, выступая в парламенте, заявила о готовности правительства поддержать законопроект о санкциях против российских представителей за нарушение прав человека, сообщают СМИ.

"Правительство поддерживает расширение рамок, которые позволят вводить санкции по делам, которые касаются нарушения прав человека и коррупции за границей", - сказала дипломат.

Ранее проект закона, аналогичный американскому "акту Магнитского" был подготовлен оппозицией, говорится в СМИ.