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Дальнее зарубежье 18.05.2017 10:42

Правительство Канады поддержит законопроект о санкциях против России - глава МИД

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, выступая в парламенте, заявила о готовности правительства поддержать законопроект о санкциях против российских представителей за нарушение прав человека, сообщают СМИ.

"Правительство поддерживает расширение рамок, которые позволят вводить санкции по делам, которые касаются нарушения прав человека и коррупции за границей", - сказала дипломат.

Ранее проект закона, аналогичный американскому "акту Магнитского" был подготовлен оппозицией, говорится в СМИ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАНАДА, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]