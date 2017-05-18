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СНГ 18.05.2017 10:27

Площадь лесных пожаров в Забайкалье возросла до 780 га

В Забайкальском крае за сутки общая площадь лесных пожаров возросла на 269 га - до 788 га, при этом, количество очагов сократилось на один, до девяти, сообщает в четверг пресс-служба регионального Минприроды.

По данным на 8:00 местного времени (2:00 мск) четверга, на территории края действуют шесть лесных пожаров (общая площадь 435 га) в Красночикойском, Петровск-Забайкальском, Сретенском и Улетовском районах, говорится в сообщении.

Еще три очага (общая площадь 353 га) локализованы в Красночикойском и Хилокском районах

На тушении задействовано 261 человек и 33 единицы техники, угрозы населенным пунктам нет.

В Забайкалье за сутки потушено пять лесных пожаров (общая площадь 179,8 га) в Красночикойском, Могочинском, Петровск-Забайкальском и Читинском районах.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАБАЙКАЛЬЕ, ЛЕС, ПОЖАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]