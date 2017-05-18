Парламентская система правления, принятая в Киргизии в 2010 году, полностью себя оправдала, считает глава республиканской Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

"Сегодня, по прошествии шести лет, можно с уверенностью сказать, что установление парламентской системы правления в 2010 году в Киргизии полностью себя оправдало", - заявила Н.Шайлдабекова в четверг в ходе семинара на тему предстоящих президентских выборов президента страны.

В мероприятии приняли участие представители киргизских партий, члены ЦИК, международные партнеры, в том числе члены Венецианской комиссии Совета Европы.

Н.Шайлдабекова сообщила, что, "в парламентской системе управления очень важную роль играют политические партии, которые могут быть катализатором развития государства. Партии могут играть как стабилизирующую роль, так и дестабилизирующую роль в дальнейшем развитии страны".

"Позитивный итог развития парламентской и партийной системы был виден на прошедших в прошлом году выборах в местные кенеши (советы), когда в выборах участвовали 36 партий, 21 из них участвовали впервые. В одном из городов республики, партия, которая впервые участвовала в выборах, заняла первое место", - отметила она.

По ее словам, "нам очень хотелось, чтобы партии на себе ощутили реформирование избирательной системы и введение новых технологий в процессе выборов. Мы хотели, чтобы все партии дошли до дня выборов и получили свой реальный рейтинг".

"Мы стоим перед большой кампанией в виде выборов президента. Мы хотели бы, чтобы партии осознавали свою высокую миссию перед предстоящими событиями и формировали соответствующий уровень политической культуры", - добавила она.

Согласно конституционному закону о выборах президента и депутатов парламента Киргизии следующие выборы главы государства должны состояться 19 ноября 2017 года. Однако, депутаты парламента выступили с инициативой переноса даты выборов на более ранний срок - 15 октября. Соответствующие поправки в закон были приняты во втором чтении в парламенте республики.

В минувшую среду на политсовете пропрезидентской партии Социал-демократов (СДПК), представленной в парламенте страны большинством мандатов, было принято решение о выдвижении действующего премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова кандидатом в президенты. Однако, официально о решении будет объявлено на съезде партии, который состоится после назначения даты выборов.

Свою готовность участвовать в выборах президента Киргизии уже заявили бывший премьер-министр республики, лидер партии "Ак шумкар" (Белый кречет) Темир Сариев, лидер оппозиционной фракции "Онугуу-Прогресс" парламента страны Бакыт Торобаев и лидер крупнейшей оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата Журт" (Отечество) Омурбек Бабанов. Лидер внепарламентской оппозиционной партии "Бутун (Единый) Кыргызстан" Адахан Мадумаров также заявляет о своих президентских амбициях.

Действующий глава республики Алмазбек Атамбаев был избран в 2011 году и неоднократно заявлял, что не намерен выдвигать преемника на пост президента. Согласно Конституции, президент страны избирается на один шестилетний срок и не имеет права переизбираться.