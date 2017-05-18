Президент Азербайджана утвердил поправки в Уголовный кодекс в связи с применением Закона «О госзакупках»

Президент Азербайджана утвердил поправки в Уголовный кодекс и Кодекс по административным правонарушениям, предусматривающие применение санкций за незаконные госзакупки, сообщают в четверг официальные СМИ.

Поправки в Уголовный кодекс Азербайджана предусматривают санкции за использование государственных средств без проведения процедуры госзакупки и за совершение незаконных госзакупок.

Максимальный срок тюремного заключения за использование не по назначению госсредств, предусмотренных для госзакупок, и за незаконные госзакупки, составляет от 2 до 4 лет.

За нанесение ущерба в крупных размерах в отношении нарушителей будет применяться 3-4-кратный штраф от размера нанесенного ущерба.

Кроме того, эти лица лишатся права занимать определенные должности и осуществлять определенную деятельность в течение трех лет.

Поправки в Кодекс по административным правонарушениям поправки предусматривают максимальный штраф за нарушение правил проведения госзакупок в размере 6 до 8 тыс. манат.

Соответствующие поправки приняты также в Закон «О Государственных закупках» Азербайджанской Республики.

Р.Бабаев