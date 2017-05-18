Президент Азербайджана утвердил поправки в Уголовный кодекс в связи с применением Закона «О госзакупках»

Президент Азербайджана утвердил поправки в Уголовный кодекс и Кодекс по административным правонарушениям, предусматривающие применение санкций за незаконные госзакупки, сообщают в четверг официальные СМИ.
Поправки в Уголовный кодекс Азербайджана предусматривают санкции за использование государственных средств без проведения процедуры госзакупки и за совершение незаконных госзакупок.
Максимальный срок тюремного заключения за использование не по назначению госсредств, предусмотренных для госзакупок, и за незаконные госзакупки, составляет от 2 до 4 лет.
За нанесение ущерба в крупных размерах в отношении нарушителей будет применяться 3-4-кратный штраф от размера нанесенного ущерба.
Кроме того, эти лица лишатся права занимать определенные должности и осуществлять определенную деятельность в течение трех лет.
Поправки в Кодекс по административным правонарушениям поправки предусматривают максимальный штраф за нарушение правил проведения госзакупок в размере 6 до 8 тыс. манат.
Соответствующие поправки приняты также в Закон «О Государственных закупках» Азербайджанской Республики.
Р.Бабаев
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