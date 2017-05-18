"ЭКСПО-2017" не помешает проведению в Астане переговоров по Сирии - глава МИД Казахстана

В Казахстане не рассматривают вопрос о переносе места следующих переговоров по режиму прекращения огня в Сирии в связи с проведением в этот период в Астане международной выставки "ЭКСПО-2017", заявил глава МИД республики Кайрат Абдрахманов.
"Вопрос о переносе ни по срокам, ни по месту проведения не стоит. У Казахстана достаточно сегодня потенциала, что и в рамках ЭКСПО принять на своей площадке очередную встречу (по Сирии - ИФ)", - сказал он на брифинге в четверг в Астане.
"Мы продолжаем активно работать со странами-гарантами Астанинского процесса, как было принято и утверждено на предыдущем заседании в рамках Астанинского процесса и закреплено соответствующим меморандумом, подписанном странами-гарантами - Россией, Турцией и Ираном - следующий раунд переговоров запланирован на середину июля", - отметил К.Абдрахманов.
До этого должна состояться встреча на уровне экспертов в Анкаре, напомнил министр.
"Весь этот график выдерживается, и мы активно готовимся к следующему раунду для того, чтобы внести конкретный вклад в реализацию меморандума, в котором речь идет о создании четырех зон деэскалации в Сирии, а также по дальнейшему укреплению и расширению режима перемирия и прекращения боевых действий в Сирии", - сказал К.Абдрахманов.
В Астане в июне-августе пройдет Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017", на которой ожидается несколько миллионов посетителей.
Пятый раунд переговоров по перемирию в Сирии планируется провести в Астане в середине июля.
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