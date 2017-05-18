Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-апреле увеличился на 1,5%

Экспорт азербайджанского газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз в январе-апреле 2017 года составил 2 млрд 554,6 млн кубометров, что на 1,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистке.
"На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 31,8% всего газа, транспортируемого по магистральным газопроводам в январе-апреле 2017 года ", - отметили в Госкомстате.
По данным статистики, в целом магистральными газопроводами Азербайджана в январе-апреле 2017 года транспортировано 8 млрд 36,2 млн кубометров газа, что на 9,6% выше показателя января-марта 2016 года.
В 2016 году экспорт азербайджанского газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз составил 7 млрд 145,1 млн кубометров.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1.
В рамках "Стадии-1" заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).
Н.Аббасова
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