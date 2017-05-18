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ТЭК 18.05.2017 10:16

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-апреле увеличился на 1,5%

Экспорт азербайджанского газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз в январе-апреле 2017 года составил 2 млрд 554,6 млн кубометров, что на 1,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистке.

"На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 31,8% всего газа, транспортируемого по магистральным газопроводам в январе-апреле 2017 года ", - отметили в Госкомстате.

По данным статистики, в целом магистральными газопроводами Азербайджана в январе-апреле 2017 года транспортировано 8 млрд 36,2 млн кубометров газа, что на 9,6% выше показателя января-марта 2016 года.

В 2016 году экспорт азербайджанского газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз составил 7 млрд 145,1 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1.

В рамках "Стадии-1" заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).

Н.Аббасова

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Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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