Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8971 RUR   0.0297 GBR   2.2078 TRY   0.4749

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   51.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 14° 22° 20 Май 16° 26° 21 Май 16° 22°

Финансы 18.05.2017 10:29

Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-апреле составил 1,8% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана за январь-апрель 2017 года составил 368,1 млн манатов или 1,8% ВВП, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.

Согласно оперативным данным Минфина, за январь-апрель доходы госбюджета Азербайджана составили 5 млрд 21,9 млн манатов, расходы – 5 млрд 390 млн манатов.

При этом в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета выросли на 6,5%, тогда как расходы увеличились на 34,8%.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 255 млн манатов, расходы – 16 млрд 900 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 645 млн манатов или 1,05% ВВП.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГОСБЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


Похожие новости


ГТК Азербайджана увеличил за 11 месяцев перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 48% SOCAR в январе-июле выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму около 790 млн манатов SOCAR в январе-мае выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму около 563 млн манатов Уменьшение объема госбюджета не должно волновать население Азербайджана - парламентарий

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]