Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-апреле составил 1,8% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана за январь-апрель 2017 года составил 368,1 млн манатов или 1,8% ВВП, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.

Согласно оперативным данным Минфина, за январь-апрель доходы госбюджета Азербайджана составили 5 млрд 21,9 млн манатов, расходы – 5 млрд 390 млн манатов.

При этом в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета выросли на 6,5%, тогда как расходы увеличились на 34,8%.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 255 млн манатов, расходы – 16 млрд 900 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 645 млн манатов или 1,05% ВВП.

А.Ахундов