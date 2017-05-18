Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-апреле составил 1,8% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана за январь-апрель 2017 года составил 368,1 млн манатов или 1,8% ВВП, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.
Согласно оперативным данным Минфина, за январь-апрель доходы госбюджета Азербайджана составили 5 млрд 21,9 млн манатов, расходы – 5 млрд 390 млн манатов.
При этом в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета выросли на 6,5%, тогда как расходы увеличились на 34,8%.
Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 255 млн манатов, расходы – 16 млрд 900 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 645 млн манатов или 1,05% ВВП.
А.Ахундов
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