Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из 60 и 120 миллиметровых минометов - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 115 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60 и 120 миллиметровые минометы (32 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз»,- говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Ф.Исазаде
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