Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в январе-апреле сократились на 7%

Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в январе-апреле 2017 года сократились по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 6,9% - до 3 млрд 263,9 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Согласно данным статистики, в январе-апреле 2017 года в промышленность направлено 72% всех капвложений в экономику Азербайджана.
За отчетный период капвложения в добывающую промышленность составили 2 млрд 960,9 млн манатов (спад на 12,3%).
В перерабатывающую промышленность инвестировано 98,6 млн манатов (рост на 44,7%).
В сферу производства электроэнергии, газа и ее распределения инвестиции составили 115,9 млн манатов (рост в 2,4 раза).
В целом, в сферу транспорта и складского хозяйства в январе-апреле 2017 года вложено 323,1 млн манатов (рост на 32%), информации и связи – 75,9 млн манатов (рост в 2,5 раза), госуправления, обороны и обязательного социального обеспечения – 22,4 млн манатов (спад на 62,9%), образования – 10,6 млн манатов (спад на 20,6%).
В сферу жилищного строительства в январе-апреле 2017 года капвложения составили 220,1 млн манатов (рост на 27,5%).
Остальные инвестиции пришлись на другие сектора экономики.
А.Ахундов
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из 60 и 120 миллиметровых минометов - Минобороны
Москва надеется на подписание конвенции по статусу Каспия на саммите президентов в Казахстане – замглавы МИД России
Евреи США пригласили глав мусульманской, христианской и еврейской общин Азербайджана совершить визит в Америку
Молодежь, лишенная родительской опеки, получит жилье в Бакинском поселке Масазыре - замминистра
Четверть миллиарда жителей Земли потребляют наркотики - данные ООН
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Киргизский премьер уйдет в отставку после регистрации кандидатом в президенты - ЦИК
В ДТП в Турции пострадали 18 человек - генконсульство РФ в Анталье
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Национальный музей искусств Азербайджана свято хранит русскую гравюру
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»