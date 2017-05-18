Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в январе-апреле сократились на 7%

Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в январе-апреле 2017 года сократились по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 6,9% - до 3 млрд 263,9 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Согласно данным статистики, в январе-апреле 2017 года в промышленность направлено 72% всех капвложений в экономику Азербайджана.

За отчетный период капвложения в добывающую промышленность составили 2 млрд 960,9 млн манатов (спад на 12,3%).

В перерабатывающую промышленность инвестировано 98,6 млн манатов (рост на 44,7%).

В сферу производства электроэнергии, газа и ее распределения инвестиции составили 115,9 млн манатов (рост в 2,4 раза).

В целом, в сферу транспорта и складского хозяйства в январе-апреле 2017 года вложено 323,1 млн манатов (рост на 32%), информации и связи – 75,9 млн манатов (рост в 2,5 раза), госуправления, обороны и обязательного социального обеспечения – 22,4 млн манатов (спад на 62,9%), образования – 10,6 млн манатов (спад на 20,6%).

В сферу жилищного строительства в январе-апреле 2017 года капвложения составили 220,1 млн манатов (рост на 27,5%).

Остальные инвестиции пришлись на другие сектора экономики.

А.Ахундов