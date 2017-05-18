Съезд лидеров мировых религий состоится в октябре 2018 года в Астане

Определена дата проведения VI съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Астане в 2018 году.

"У нас есть две даты - 5-6 сентября или 10-11 октября. (. . .) Август - время отпусков и будет мало времени на подготовку съезда в начале сентября. Я бы склонялся в пользу октябрьских дат. Тогда, если вы не возражаете, мы бы могли закрепить 10-11 октября", - сказал спикер сената Казахстана, руководитель секретариата съезда Касым-Жомарт Токаев на XVI заседании секретариата в четверг в Астане.

Как сообщалось, на предыдущем заседании секретариата, состоявшемся в июне 2016 года, было определено, что VI съезд лидеров мировых религий пройдет под девизом "Религиозные лидеры за безопасный мир".

Тогда же секретариат определил темы секционных заседаний предстоящего съезда, в частности, это "Манифест: Мир XXI век как концепция глобальной безопасности", "Религии в меняющемся геополитическом ландшафте: новые возможности для консолидации человечества", "Религия и глобализация: вызовы и ответы", "Религиозные лидеры и политические в преодолении экстремизма и терроризма".