Съезд лидеров мировых религий состоится в октябре 2018 года в Астане

Определена дата проведения VI съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Астане в 2018 году.
"У нас есть две даты - 5-6 сентября или 10-11 октября. (. . .) Август - время отпусков и будет мало времени на подготовку съезда в начале сентября. Я бы склонялся в пользу октябрьских дат. Тогда, если вы не возражаете, мы бы могли закрепить 10-11 октября", - сказал спикер сената Казахстана, руководитель секретариата съезда Касым-Жомарт Токаев на XVI заседании секретариата в четверг в Астане.
Как сообщалось, на предыдущем заседании секретариата, состоявшемся в июне 2016 года, было определено, что VI съезд лидеров мировых религий пройдет под девизом "Религиозные лидеры за безопасный мир".
Тогда же секретариат определил темы секционных заседаний предстоящего съезда, в частности, это "Манифест: Мир XXI век как концепция глобальной безопасности", "Религии в меняющемся геополитическом ландшафте: новые возможности для консолидации человечества", "Религия и глобализация: вызовы и ответы", "Религиозные лидеры и политические в преодолении экстремизма и терроризма".
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из 60 и 120 миллиметровых минометов - Минобороны
Москва надеется на подписание конвенции по статусу Каспия на саммите президентов в Казахстане – замглавы МИД России
Евреи США пригласили глав мусульманской, христианской и еврейской общин Азербайджана совершить визит в Америку
Азербайджан в I квартале увеличил экспорт сжиженного газа в 8 раз
Президент Азербайджана принял участие в открытии новой буровой установки
Производство цемента в Азербайджане в январе-апреле увеличилось на 24%
Молодежь, лишенная родительской опеки, получит жилье в Бакинском поселке Масазыре - замминистра
Четверть миллиарда жителей Земли потребляют наркотики - данные ООН
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Национальный музей искусств Азербайджана свято хранит русскую гравюру
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»