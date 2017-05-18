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СНГ 18.05.2017 12:02

Съезд лидеров мировых религий состоится в октябре 2018 года в Астане

Определена дата проведения VI съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Астане в 2018 году.

"У нас есть две даты - 5-6 сентября или 10-11 октября. (. . .) Август - время отпусков и будет мало времени на подготовку съезда в начале сентября. Я бы склонялся в пользу октябрьских дат. Тогда, если вы не возражаете, мы бы могли закрепить 10-11 октября", - сказал спикер сената Казахстана, руководитель секретариата съезда Касым-Жомарт Токаев на XVI заседании секретариата в четверг в Астане.

Как сообщалось, на предыдущем заседании секретариата, состоявшемся в июне 2016 года, было определено, что VI съезд лидеров мировых религий пройдет под девизом "Религиозные лидеры за безопасный мир".

Тогда же секретариат определил темы секционных заседаний предстоящего съезда, в частности, это "Манифест: Мир XXI век как концепция глобальной безопасности", "Религии в меняющемся геополитическом ландшафте: новые возможности для консолидации человечества", "Религия и глобализация: вызовы и ответы", "Религиозные лидеры и политические в преодолении экстремизма и терроризма".

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Тэги: КАЗАХСТАН, РЕЛИГИИ, СЪЕЗД, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]