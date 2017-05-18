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Бизнес и законодательство 18.05.2017 11:24

Производство цемента в Азербайджане в январе-апреле увеличилось на 24%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в январе-апреле 2017 года составил 142,9 млн манатов, что на 44,7% больше показателя января-апреля прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 23,6% – до 744 тыс. тонн, строительной извести – на 0,8% - до 7,386 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – на 39% - до 171,4 тыс. тонн.

Кроме этого, производство сборных конструкций из бетона выросло в 4 раза – до 57 тыс. кубометров, строительного кирпича - на 29,1% - до 75 тыс. кубометров, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – в 2,8 раза - до 2 тыс. 547,4 тонн, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона – на 7,1% - до 29 тыс. 497,7 тонн.

Производство строительного гипса в январе-апреле 2017 года сократилось на 20,2% - до 34,9 тыс. тонн, асфальта – на 75,2% - до 45,2 тыс. тонн.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]